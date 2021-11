Una nuova perdita idrica ha causato disagi alla circolazione stradale a Carbonia, nel tratto basso di via Don Orione, prossimo alla frazione di Tanas e Barbusi.

L’acqua è fuoriuscita da una strada sterrata che parte dalle pendici dei monte Leone e si immette sulla bretella di raccordo alla provinciale 2.

Già in precedenza era stato necessario l’arrivo degli operai di Abbanoa per verificare le condizioni delle tubature e per tentare di deviare la perdita.

Per gli automobilisti rischio di aquaplanuing. E non agevola certo il fatto che le aiuole ornamentali di oleandro non sottoposte a manutenzione da mesi invadano parte della carreggiata.

Pochi metri più avanti aggrava i pericoli la tracimazione di acqua e detriti che giungono da un canale non irreggimentato e che si immettono nei pressi della prima rotonda fra Tanas e Barbusi, allagandola completamente.

