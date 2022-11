È una sorta di maledizione per Carbonia: la pesante umidità torna a giocare un brutto scherzo agli impianti di illuminazione pubblica della città.

Stavolta a pagarne le conseguenze sono i lampioni della metà alta di via Satta, via Piero Gobetti, il segmento alto di via Lombardia, via Lazio, via Romagna, un tratto di via Cagliari e di via Logudoro (questi ultimi due sono assi viari molto importanti). Si tratta di alcune strade della zona nord della città che da questa sera sono nell'oscurità.

La pesante umidità che si è infiltrata nei sistemi elettrici sarebbe ricollegabile alle piogge di questa notte. Il black-out in sostanza nel rione Rosmarino segue quello della scorsa settimana che aveva invece interessato larga parte della zona sud.

In quella occasione erano bastate due gocce di pioggia per mandare in tilt il sistema che, come spiega il Comune, presenta notevoli criticità in corso di valutazione affinché possa scattare al più presto un rapido intervento di sistemazione. Prevista infatti la sostituzione di diversi impianti.

