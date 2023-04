I continui guasti che soprattutto in occasione delle piogge o della pesante umidità mandano in tilt puntualmente decine di lampioni dell’illuminazione pubblica hanno spinto la commissione Urbanistica e Lavori pubblici di Carbonia a pretendere dall'amministrazione l'elenco dei piani allo studio per risolvere il problema.

L'organismo presieduto dal consigliere Giacomo Guadagnini ha infatti esaminato gli ultimi 20 anni di gestione del servizio curato col trascorrere del tempo da due società, «e si è giunti alla conclusione che una serie di contratti vantaggiosi - sottolinea il consigliere Guadagnini - prevedevano risparmi sino al 30 per cento: ci chiediamo pertanto se eventualmente sono state messe da parte delle economie e soprattutto quali imminenti programmi si prevedono per affrontare il problema dei guasti».

Recentemente il blackout aveva riguardato l'intera Piazza Ciusa e la piazza dinanzi al mercato civico, rimaste una settimana al buio. In base alle valutazioni offerte dalla stessa amministrazione molti dei problemi sarebbero addirittura riconducibili al fatto che parte della rete elettrica avrebbe più di 50 anni.

© Riproduzione riservata