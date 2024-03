Dopo essere stato travolto da un’auto venerdì in via della Vittoria, a Carbonia, non aveva perso conoscenza e aveva risposto alle domande di chi era accorso in suo aiuto.

Ma le condizioni di Ignazio Piras, avvocato di 67 anni, sono peggiorate col passare del tempo e non ce l’ha fatta: è morto al Sirai nella notte tra venerdì e sabato, inutili i tentativi dei medici di salvarlo (QUI LA NOTIZIA).

Nato a Rio Murtas, nel Comune di Narcao, risiedeva a Carbonia e faceva la spola con Cagliari, dove aveva lo studio legale. Piras aveva problemi di deambulazione ed era sempre molto attento nell’attraversare la strada, perché da ragazzo era già stato investito sulle strisce pedonali.

Tocca al magistrato Andrea Vacca, sulla base dei rilievi della polizia locale e delle testimonianze, accertare l’esatta dinamica della tragedia. In particolare se Piras stesse attraversando in prossimità delle strisce.

