Arrestato dalla polizia a Carbonia con l’accusa di fabbricazione e detenzione di arma clandestina. L’uomo, di 41 anni, è stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, con i colleghi dell’ufficio anticrimine del Commissariato di Carbonia, hanno perquisito la sua abitazione nella frazione di Bacu Abis.

Nel corso del controllo sono stati trovati due involucri contenenti 0,67 grammi di cocaina e 3,45 grammi di marijuana, oltre a 200 euro in contanti e due bilancini di precisione. Inoltre è stata rinvenuta un’arma artigianale costituita da un tubo di fucile monocanna calibro 36, con un otturatore scorrevole.

Il 41enne è stato portato nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

