Le proteste dei residenti hanno sortito effetto immediato: l’impresa d’appalto del Comune di Carbonia ha ritirato l'immenso cumulo di rifiuti che era stato stoccato in centinaia di sacchi da un nutrito gruppo di volontari e operai, coordinati dall'associazione ambientalista Marevivo Carbonia, attiva dalla fine di giugno in una vasta area periferica di Carbonia, dietro via Fertilia e la sede della Provincia.

Qui col trascorrere degli anni gli incivili avevano riversato fra le stradine interne tonnellate di rifiuti di ogni genere. I volontari li hanno ritirati in due distinte operazioni, sistemando i numerosi sacchi pronti per il ritiro. Il primo stock era stato rimosso.

Restavano tuttavia da rimuovere da oltre due settimane i sacchi della seconda successiva raccolta ma solo dopo le proteste è sparito anche il secondo cumulo di rifiuti. Esattamente come accaduto di recente lungo via Don Orione, altra zona al centro di una maxi attività di bonifica come non si vedeva da anni in città.

Restano in via Fertilia ancora sacchi di rifiuti considerati speciali ma si dovrà attendere una ditta specializzata.

