Per gli abitanti del quartiere di via Fertilia a Carbonia si tratta di una beffa.

Da un mese sono ancora al loro posto gli oltre cento sacchi di rifiuti che sono stati raccolti con fatica e con sudore da un gruppo di volontari e operai dell'associazione Marevivo Carbonia: il Comune infatti non è ancora intervenuto per ritirarli.

È la scena cui si può assistere alla periferia sud della città ai margini di un quartiere residenziale che negli ultimi 20 anni, soprattutto nelle stradine sterrate seminascoste, era stato trasformato in un grande immondezzaio per l'abitudine malsana di tante persone di utilizzare l'area come discarica a cielo aperto.

Ma fra giugno e luglio una ingente attività di bonifica portata avanti da volontari e operai ha riscattato dal degrado questa zona e il risultato è che sono stati raccolti rifiuti di ogni tipo stoccati in un centinaio di sacchi.

Un'opera meritoria ma rimasta a metà certo non per responsabilità dei volontari: ebbene quello che sarebbe dovuto essere poi conferito nei siti preposti è invece ancora al suo posto alla mercé degli animali e delle possibili intemperie. Una condizione che ha generato le proteste dei residenti dal momento che tanto si era riusciti a fare per riscattare dall'incuria la zona.

© Riproduzione riservata