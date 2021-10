Si è rivelato indispensabile l'arrivo dell'autoscala da Cagliari per soccorrere una donna che stamattina a Carbonia è incappata in un inconveniente singolare: si è chiusa fuori casa alla sommità del palazzo, al nono piano di un complesso in pieno centro, il Sagittario in piazza Rinascita.

Sono dovuti quindi intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma, assieme al mezzo speciale. Raggiunto il nono piano, gli uomini del 115 hanno forzato la porta blindata che si era richiusa bloccando all’esterno la malcapitata.

L’intervento è avvenuto mentre nel centro cittadino erano in corso numerose attività, come il mercato del sabato.

© Riproduzione riservata