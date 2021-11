I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per il distacco di alcuni frammenti di intonaci e calcinacci da un'abitazione alla periferia sud di Carbonia, in via Lubiana.

I frammenti di cemento si sono staccati dai terrazzini e dai cornicioni e sono finiti all'interno di un giardino e di uno spazio prossimo alla strada.

I pezzi sono piovuti da un'altezza tale che avrebbe potuto provocare il ferimento delle persone che sarebbero potute transitare in quel momento. I vigili hanno messo in sicurezza il posto e stilato una relazione da cui si evince che lo stabile manifesta problemi.

Analogo intervento è stato necessario compiere in pieno centro ieri e anche due giorni fa. Anche in passato l'amministrazione comunale ha dovuto chiedere ai proprietari degli stabili di mettere in atto urgenti interventi per l'incolumità pubblica.

© Riproduzione riservata