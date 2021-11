Il distacco di pezzi di intonaci e di calcinacci da un palazzo nel pieno centro di Carbonia ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di via Roma.

I frammenti sono venuti giù da un palazzo situato fra la centralissima via Gramsci e via Fosse Ardeatine.

Inizialmente si sono staccati pezzi di intonaco caduti sul marciapiede (in quel momento non passava nessuno) ma ad accorgersi di tutto è stato un cittadino che si trovava nei pressi.

Poi però quando i vigili si sono recati su posto hanno constatato che è bastato esercitare una leggera pressione in vari altri punti dell'edificio per far venire giù altri frammenti, in alcuni casi grossi.

Il palazzo in questione era già stato al centro di interventi simili nei mesi e anni scorsi e le condizioni non ideali di diversi stabili di Carbonia è una costante che si ripete ormai da tempo: in arrivo nuovi provvedimenti del Comune.

