Carbonia, problemi alla rete elettrica per un corto circuito in un'importante cabina elettrica in via Lubiana, forse causato dal maltempo.

I vigili del fuoco di Carbonia sono intervenuti intorno alle 15:30 per mettere in sicurezza una cabina elettrica nella quale si è verificato un corto circuito.

Gli operatori del 115, coadiuvati dalla polizia locale del Comune di Carbonia, hanno deviato il traffico in modo che le automobili non passino in prossimità della cabina e attualmente il traffico risulta rallentato nell'importante arteria cittadina.

I residenti della zona hanno dichiarato di aver visto del fumo uscire dalle finestre della struttura e attualmente si registrano sbalzi di tensione in gran parte della città.



© Riproduzione riservata