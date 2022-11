Prima il crollo di alcuni grossi frammenti di marmo da una finestra in centro poi il distacco di pannelli di lamiera dalla facciata della ASL in via Dalmazia. Doppio repentino intervento oggi dei Vigili del fuoco di Carbonia in conseguenza delle condizioni di alcuni stabili sia privati che pubblici.

Nel primo caso le squadre sono dovute intervenire in pieno centro, in piazza Ciusa, per la caduta (che per fortuna non ha provocato ferimenti) di lastre di marmo da una finestra al primo piano di un'abitazione che sta al di sopra di un bar. Caso ha voluto che in quel momento (considerate le condizioni meteo) nelle immediate vicinanze del bar non ci fosse praticamente nessuno.

Dopodiché però le squadre sono dovute accorrere in via Dalmazia perché dalla facciata fronte strada dell'edificio che ospita ai piani superiori l'Azienda sanitaria locale erano in un procinto di staccarsi lastre di alluminio nei pressi delle giunture dei pannelli. Una condizione considerata fortemente a rischio per l'incolumità pubblica. Ai vigili non è rimasto anche in questo caso che transennare: chiuso al passaggio pedonale un lungo tratto che va dai margini di via Dalmazia angolo con con Piazza Mistroni sin quasi all'ingresso dell'Agenzia del lavoro.

