I vigili del fuoco sono dovuti tornare nei pressi della ex stazione ferrovia di Caput Aquas, a Carbonia, per il ridestarsi dell'incendio che due notti fa era stato appiccato vicino alla palazzina.

Qualcuno infatti nel pomeriggio ha riacceso il rogo che aveva mandato in cenere uno dei cumuli di rifiuti che purtroppo da anni caratterizzano in negativo questo scorcio di periferia di Carbonia.

Anche stavolta è stato necessario arrivare per tempo ed evitare così che il rogo si estendesse alla folta vegetazione circostante e alla macchia mediterranea, come già accaduto passato. Ma il problema continua ad essere la presenza di ammassi di mondezza di ogni tipologia che periodicamente vengono incendiati fra Caput Acquas e Is Perdas.

