Con “Dichiara il tuo Sì in Comune”, la città di Carbonia ha deciso di aderire all’edizione numero 26 della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. È organizzata da ANCI, ministero della Salute e Centro Nazionale Trapianti, in programma dopodomani, domenica 16 aprile.

Si tratta di una campagna informativa e divulgativa trasmessa per promuovere la dichiarazione di volontà sulla donazione al momento del rinnovo della carta di identità. In molti a Carbonia hanno già partecipato con convinzione. «Abbiamo aderito a un’iniziativa meritoria - analizza il sindaco Pietro Morittu - espressione di senso civico e di spirito di servizio per l’intera comunità: i cittadini maggiorenni possono esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità, trasformando così un semplice atto individuale in un forte gesto collettivo di fiducia e responsabilità».

E proprio i sindaci, tra cui Pietro Morittu, sono i volti della campagna informativa che simboleggia l’adesione dei Comuni.

