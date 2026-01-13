I reparti del Sulcis al centro dell’attenzione dei vertici dell’Arma. Nella giornata odierna, il Comandante della Legione carabinieri Sardegna, Generale di Brigata Francesco Rizzo, accompagnato dal Comandante Provinciale di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha fatto visita ai Reparti dell’Arma dislocati nel territorio, incontrando il personale delle Stazioni di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte.

La visita è iniziata nella Stazione di Sant’Antioco, dove l’Alto Ufficiale è stato accolto dai militari del reparto e da una rappresentanza della locale sezione dell’Associazione Nazionale carabinieri, custodi delle tradizioni e dei valori dell’Istituzione. L’incontro ha visto la significativa partecipazione del vice sindaco, ingegnere Francesco Garau, la cui presenza ha testimoniato la profonda simbiosi istituzionale che lega l’Arma alle Amministrazioni locali. Il rappresentante comunale ha ringraziato per il servizio quotidiano svolto dai carabinieri, definiti non solo tutori dell'ordine, ma vero e proprio punto di riferimento per la collettività. Il Generale Rizzo ha ribadito la centralità strategica di questi territori, assicurando il continuo di una vicinanza al cittadino che va oltre la mera funzione di polizia.

Un momento di particolare attenzione è stato dedicato al Comparto Navale dove il Comandante ha colto l’occasione per lodare la professionalità degli equipaggi delle Motovedette di Cagliari e di Sant’Antioco, militari altamente specializzati che operano quotidianamente in un contesto operativo complesso. In tale cornice è stato annunciato un potenziamento degli organici e delle dotazioni, che vedrà l'assegnazione della nuova motovedetta classe 800 a Sant’Antioco, strumento fondamentale per incrementare le capacità operative sia nel controllo delle coste, sia nelle delicate operazioni di soccorso in mare.

La visita istituzionale è proseguita presso la Stazione di Calasetta, dove il Comandante della Legione ha visitato le strutture e incontrato i militari, per poi raggiungere l’isola di San Pietro. Qui, presso la Stazione di Carloforte, il Generale Rizzo è stato accolto dal Vice Sindaco Elisabetta Di Bernardo. Anche in questo contesto è stata ribadita l'eccellente intesa tra l'Amministrazione e i militari della locale Stazione, il cui operato quotidiano rappresenta un irrinunciabile presidio di legalità e vicinanza per gli isolani, confermando come la collaborazione tra istituzioni sia la chiave per garantire il benessere della popolazione.

In tutti i reparti visitati, il Generale Rizzo ha incontrato i Carabinieri che vi prestano servizio, rivolgendo loro parole di vivo apprezzamento ed elogio per la dedizione, la professionalità e lo spirito di sacrificio con cui affrontano le sfide quotidiane. A suggello delle visite, come da tradizione, il Comandante della Legione ha apposto la propria firma sul Memoriale del servizio, un gesto simbolico che testimonia l’attenzione del vertice verso i propri militari e il legame indissolubile tra i Comandanti e i loro uomini.

