È stata inaugurata oggi la posada di Portixeddu, a Fluminimaggiore, lungo le tappe 4 e 5 del Cammino minerario di Santa Barbara.

Una nuova struttura di accoglienza, ospitata nell'ex albergo del Golfo del Leone, con 24 posti letto dedicati ai camminatori rappresenta la nona posada aperta dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara dal 2019.

Con questa apertura, la rete delle posadas raggiunge complessivamente 130 posti letto, rafforzando in modo significativo il sistema di ospitalità diffusa lungo il Cammino.

Questo nuovo passo si inserisce in una visione più ampia di sviluppo del Cammino minerario di Santa Barbara che, attraverso la rete delle posadas, promuove un modello di turismo sostenibile, esperienziale e destagionalizzato, capace di generare economia diffusa, rafforzare il legame tra comunità e paesaggio e valorizzare l'identità dei territori attraversati.

All'evento hanno partecipato Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, e il sindaco di Fluminimaggiore, Paolo Sanna.

«Ogni nuova posada - ha dichiarato Usai - è un segno tangibile di come il Cammino Minerario di Santa Barbara continui a generare valore. Restituire vita e funzione a strutture già nate per accogliere, adattandole alle esigenze dei camminatori, significa investire su un turismo lento e consapevole, capace di rafforzare le comunità locali e rendere i territori sempre più attrattivi, vivi e accoglienti durante tutto l'arco dell'anno».

«La Posada di Portixeddu - ha detto il sindaco Sanna - rappresenta una straordinaria occasione per il nostro territorio. Restituiamo la sua funzione a un edificio già vocato all'ospitalità e, allo stesso tempo, rafforziamo l'offerta turistica legata ai cammini, valorizzando ambiente, cultura e identità locale».

