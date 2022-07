I carabinieri di Calasetta hanno denunciato per tentato furto in abitazione in concorso un trentenne disoccupato del luogo, noto alle forze dell'ordine, e un ventunenne anche lui di Calasetta, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

Le indagini hanno consentito di identificarli come gli autori del tentato furto perpetrato, il 23 maggio scorso, nell'abitazione di una 68enne vedova, barista.

I due si erano introdotti nell’abitazione forzando la porta d'ingresso ma, disturbati da qualcosa o da qualcuno, si erano allontanati senza rubare nulla, dandosi invece alla fuga.

È stato possibile identificarli grazie alle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza.

