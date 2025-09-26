Attimi di paura stasera a Calasetta, dove un’auto si è scontrata con un monopattino elettrico sul quale viaggiavano due ragazzi di 13 anni. L’impatto è stato violento. 

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, vista la dinamica, hanno disposto per entrambi il trasferimento in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Il più grave dei due è stato trasportato in elicottero, mentre l’altro è stato accompagnato in ambulanza.

Fortunatamente, nonostante la gravità iniziale, nessuno dei due adolescenti sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

