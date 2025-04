«Cadmio nel suolo di Genna Luas: serve l'adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia».

Quattro mesi dopo il rientrato allarme per il rischio chiusura della discarica della Portovesme srl per i ritardi legati al nuovo impianto di trattamento del percolato, un nuovo fulmine a ciel (quasi) sereno si abbatte sulla società della Glencore.

In un momento in cui la garanzia dell'assoluto rispetto dell'ambiente viene indicata come una delle conditio sine qua non per l'ipotetico avvio del progetto litio (alias black mass), ecco che dalla Provincia arriva una nuova diffida a tema di ambiente messo a rischio.

Alla Portovesme srl, che nella discarica che si estende tra i territori di Carbonia e Iglesias smaltisce i rifiuti della lavorazione dei fumi d'acciaieria, vengono dati trenta giorni di tempo per «presentare un progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia che risulti coerente con quanto stabilito dalla direttiva regionale degli scarichi del 2008».

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e in edizione digitale

© Riproduzione riservata