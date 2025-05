Attentato nella notte a Domusnovas contro un imprenditore, ex assessore ed ex consigliere comunale: un’auto, una Panda poi risultata rubata, è stata data alle fiamme davanti alla casa di Attilio Melis.

Il rogo è divampato intorno alle 2 in via Garibaldi. Le telecamere di sicurezza dell’abitazione hanno ripreso i movimenti di due uomini che, dopo aver parcheggiato il mezzo, hanno appiccato il fuoco per poi dileguarsi.

Un episodio simile, nelle stessa strada, era avvenuto nel 2004, quando ignoti avevano bruciato l’auto della figlia di Melis: le fiamme avevano lambito anche il veicolo del sindaco Massimiliano Ventura, che solo per un caso aveva posteggiato lì accanto.

«Viviamo nel terrore», dice adesso la famiglia di Melis, dove sono convinti che tra i due episodi possa esserci un collegamento, anche se non hanno alcuna certezza sul movente.

L’incendio di questa notte è stato domato dai vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Iglesias, con i militari della stazione del paese.

