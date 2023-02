«La ASL Sulcis Iglesiente agisca immediatamente per la revoca del ruolo alla Direttrice Generale Campus. Ho fatto richiesta, più volte, di accesso agli atti sull’ospedale Sirai di Carbonia e sulle scelte che sono state prese dalla Direttrice».

Lo scrive in una nota Carla Cuccu, consigliere regionale di Idea Sardegna. Aggiungendo: «La Direttrice, ha presentato per la seconda volta, un atto aziendale irricevibile poiché una chiara violazione della rete ospedaliera approvata dal Consiglio Regionale, che ricordiamo è tutt’oggi in vigore!».

«È ormai chiaro – prosegue Cuccu -, come ho precedentemente comunicato alla stampa, alla commissione sanità, all’Assessore alla Sanità, Carlo Doria, ed al Presidente Solinas, che l’intento è quello di declassare il CTO di Iglesias, sabotandolo dei servizi primari e rendendolo di fatto non funzionante per Iglesias e per i paesi limitrofi».

Ancora, scrive la consigliere, «questo porterà dei danni gravissimi in tutto il territorio dell’iglesiente, che verrà definitivamente privato dei livelli minimi dei servizi assistenziali. Da poco ho visitato e mi sono interessata al Laboratorio Analisi, lavoro eccellente che rischia di essere oscurato e inutilizzato a causa di una gestione senza alcun senso logico».

«Ribadisco, la mia richiesta, al Governatore della Sardegna Solinas, di farsi garante del rispetto dei livelli minimi essenziali sanitari nell'intero iglesiente. È ormai obbligatorio l’intervento della Regione», conclude Cuccu.

(Unioneonline/l.f.)

