Due evasi (e di nuovo arrestati) a Carbonia nel giro di poche ore.

In manette è finito un giovane di 35 anni, riconosciuto e individuato dagli agenti del Commissariato di Carbonia mentre percorreva le vie del centro in monopattino: pochi giorni prima era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Beccato, è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato e tratto in arresto per evasione.

Nei guai sempre a Carbonia anche un 31enne, arrestato per furto aggravato e per evasione e portato a Uta. Il giovane, mentre doveva essere a casa in regime di arresti domiciliari, non solo andava in giro per la città ma ha commesso anche due furti, sfondando la porta d’ingresso di due negozi.

Nella sua abitazione sono stati recuperati un monitor e una tastiera per PC, un registratore di cassa e 300 euro in banconote di vario taglio. A scanso di equivoci, la sua macchina presentava evidenti danni nel paraurti anteriore, riconducibili proprio all’abbattimento degli ingressi degli esercizi commerciali.

