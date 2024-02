È stata denunciata dai carabinieri di Carbonia dopo che il suo pitbull – lasciato libero e incustodito – ha aggredito due persone, in via Dalmazia. La proprietaria è una 34enne del luogo, disoccupata e già nota per simili vicende. L’accusa è quella di lesioni colpose.

La storia risale al 23 dicembre scorso. Le due vittime, una 53enne e una 12enne, stavano passeggiando quando sono state morse dal cane. Entrambe hanno riportato lievi lesioni alla coscia sinistra refertate al pronto soccorso dell'Ospedale Sirai.

Dopo l’episodio l’animale si è allontanato. A tenere traccia dei suoi spostamenti sono state le telecamere di videosorveglianza della zona e gli occhi sorpresi di alcuni passanti che temevano di essere a loro volta assaliti dal pitbull. Quanto basta per consentire ai Carabinieri di risalire alla proprietaria.

