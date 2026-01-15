Spesso i cani anziani attendono a lungo il loro “per sempre felici e contenti”, fino a quando il muso inizia a tingersi di bianco. Non perché siano problematici o abbiano avuto comportamenti difficili, ma semplicemente perché l’età avanzata può scoraggiare le famiglie alla ricerca di un nuovo animale domestico. Per questo, Lndc Animal Protection rilancia la campagna “Aggiungi un nonno a tavola”, realizzata in collaborazione con Nutrix Più, azienda italiana specializzata in alimentazione naturale per cani e gatti.

In Sardegna la sede Lndc si trova al rifugio “Dog City Franco Cacciari” a Carbonia. L’iniziativa, valida sino al 15 febbraio, ha l’obiettivo di promuovere l’adozione consapevole dei cani senior (per i cani almeno 8 anni, per i gatti almeno 10 anni), offrendo loro una seconda possibilità di vivere in famiglia e ricevere affetto.

Ogni giorno i volontari dell’associazione nazionale si prendono cura di migliaia di animali anziani. Molti non hanno mai conosciuto la stabilità di una famiglia, altri arrivano dopo un lutto, una rinuncia forzata, o peggio ancora un abbandono. C’è chi viene lasciato in canile o in strada perché diventa “troppo impegnativo” affrontare cure e accortezze che l’età può richiedere. Ma la verità è che ogni nonnino merita gli ultimi anni della sua vita nel posto giusto: in una casa, circondato dall’amore di una famiglia o di chi sceglie di vivere con lui, con rispetto e dolcezza, sino alla fine.

(Unioneonline/v.f.)

