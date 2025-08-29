I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante a Fluminimaggiore, decretandone la sospensione dopo aver ravvisato una serie di irregolarità.

Il controllo, svolto nella fase preparatoria all’apertura al pubblico, ha portato all’immediato stop all’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, a seguito dell’accertato utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica comunale dichiarata non potabile con ordinanza sindacale emessa lo scorso 12 agosto, in quanto contenente valori di piombo superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

Nel corso dell’ispezione sono inoltre emerse altre «gravi violazioni»: i militari hanno riscontrato pessime condizioni igienico-sanitarie, documentate dal rinvenimento, nella cucina del locale, della carcassa di un roditore in stato di decomposizione. È stata inoltre accertata la mancata compilazione delle schede previste dal manuale di autocontrollo, tra cui quelle relative al monitoraggio delle temperature dei frigoriferi e al controllo degli infestanti.

Per le violazioni riscontrate sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro. L’Autorità sanitaria è stata informata e sono in corso ulteriori accertamenti.

