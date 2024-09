4 settembre 1904. Una data simbolo della storia del movimento operaio, delle lotte dei lavoratori. A Buggerru 120 anni fa esplode la rabbia dei minatori per le condizioni di lavoro, per le inaccettabili condizioni del loro lavoro. Per le dure imposizioni della società francese che gestisce le miniere. Per contra stare le legittime aspirazioni dei lavoratori arriva l’esercito da Cagliari. Tumulti e proteste.

Buggerru è il teatro, quel giorno, di una protesta vigorosa, estrema. I militari aprono il fuoco e il bilancio di quella giornata è tragica. Tre vittime: i minatori Salvatore Montixi, Felice Littera, Giustino Pittau. È un momento di svolta della storia sindacale. I due leader politici e sindacali sono Giuseppe Cavallera e Alcibiade Battelli, socialisti, uomini di lotta, di azione. Sull’Avanti ecco la cronaca dei fatti di Buggerru.

«Il compagno Battelli tratteneva arringandola la maggioranza degli scioperanti sul piazzale della direzione. Il dottor Cavallera, insieme col capitano di fanteria, si precipita fra i sassi e le palle per calmare gli animi ed ottenere la cessazione del fuoco e della sassaiola; trovano a dieci metri dai soldati un operaio morto e due feriti stesi a terra. Altri feriti fuggivano. Parecchi soldati avevano ferite non gravi. A stento fu ristabilita la calma. Ma troppo tardi! Gli arrestati sono tre. Degli operai feriti due sono morti, altri tre sono ricoverati in ospedale».

A 120 di distanza, mercoledì 4 settembre alle 10, è in programma, nel luogo dell’eccidio, una cerimonia per ricordare quella vicenda e per tramandare una memoria fondamentale della storia italiana. Intervengono, oltre alla sindaca Laura Cappelli, la presidente della Regione Alessandra Todde e i segretari di Cgil, Cisl e Uil Fausto Durante, Pierluigi Ledda e Francesca Ticca. Regione e sindacati sottoscrivono, in questa occasione, il Patto di Buggerru, protocollo d’intesa per la qualità, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

© Riproduzione riservata