Le buone condizioni del mare hanno favorito la ripresa degli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna: tra ieri mattina e la notte ne sono arrivati 79, tra di loro anche una donna e un minore.

Il primo sbarco è avvenuto nella zona di Teulada, a Tuerredda. I carabinieri hanno rintracciato 11 adulti e un minore che si allontanavano dalla spiaggia dopo aver abbandonato un barchino lungo 5 metri e con un motore fuoribordo da 70 cavalli. Poco più tardi sempre i carabinieri hanno rintracciato 7 migranti che si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino nel territorio di Sant'Anna Arresi.

Ieri sera una motovedetta della Guardia di finanza ha intercettato a circa 20 miglia dalle coste di Sant'Antioco un barchino con a bordo 15 uomini. Tutti sono stati trasportati in porto. Poco più tardi un altro barchino con 13 migranti tra i quali una donna è stato intercettato dal mezzo delle Fiamme gialle sempre nello specchio di mare di Sant'Antioco. Altri 25 migranti sono stati rintracciati dalla Guardia costiera e trasferiti in porto a Cagliari.

In piena notte altri sette uomini sono stati bloccati dai carabinieri mentre si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.

