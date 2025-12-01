Inaugurata oggi a Sassari una linea sperimentale di collegamento dedicata ai dipendenti dell'Aou e a tutta la cittadinanza. L'iniziativa è stata presentata stamattina in conferenza stampa nel Palazzo Bompiani dell'Azienda.

«Si tratta di un potenziamento della linea 25 - spiega Alessandro Zara, presidente Atp - che collegherà i parcheggi di via Pirandello all'area ospedaliera».

La fascia interessata, dal punto di vista numerico, si aggirerebbe intorno alle 850 persone, lavoratori dell'Azienda divisi tra i 600 residenti in città e i 250 provenienti dai paesi limitrofi. «È un primo step di riorganizzazione del sistema di parcheggi - afferma Mario Palermo, commissario straordinario Aou - Vogliamo incoraggiare la mobilità alternativa».

La linea rappresenta anche una risposta alle sollecitazioni dei sindacati sul problema dei parcheggi per i dipendenti. «Il collegamento - interviene il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia - aiuta tutto il comparto dell'utenza. Noi ci auguriamo che con l'apertura dell'ex Gazometro molti problemi di mobilità vengano risolti».

Le fasce orarie contemplate dal nuovo servizio sono quelle di mattina e del pomeriggio, in coincidenza con le entrate e le uscite dei dipendenti.



