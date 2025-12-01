Un libro di fiabe capace di trasmettere messaggi non solo al mondo dei bambini ma anche agli adulti. Sabato 13 dicembre alle 18, alla libreria Koinè di Porto Torres, Emanuela Fanari, l’autrice del testo che nella città turritana è da sempre impegnata nell’attività di tutela degli animali, presenterà “Alla Ricerca della Fonte Magica”, un libro nato da un bisogno semplice e profondissimo: raccontare che l’amicizia, l’inclusione e la gentilezza sanno cambiare i mondi. Anche i nostri.

Dialogherà con Emanuela Fanari, in arte Âme Spiga, Alessandra Onidi, per una conversazione che profuma di verità, sogni e coraggio. L’incontro nasce in collaborazione con la Fidapa BPW Italy – sezione di Porto Torres e la Libreria Koinè, che hanno creduto in questa piccola fiaba moderna e nel suo messaggio.

Una che parla al cuore dei bambini, ma anche a quello degli adulti che non hanno smesso di cercare la meraviglia, di sognare ad occhi aperti un mondo migliore anche apprezzando le piccole cose. Un gioco di fantasia capace di cogliere i valori e i sentimenti più forti di adulti e bambini.

