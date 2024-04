Nel contratto di programma Anas per la Sardegna oltre 4,8 miliardi di euro tra investimenti, nuove opere e manutenzione programmata di strade.

Lo annuncia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spiegando: «Si tratta di 1,34 miliardi per lavori in fase di realizzazione tra cui la SS 131 Carlo Felice, dove sono in corso più interventi nelle varie tratte, mentre due lotti dal km 192 al km 209+500 sono in fase di progettazione». Interessate da nuovi cantieri anche le SS 199 e SS 729 Sassari-Olbia, la SS 125 orientale Sarda e la SS 195 Sulcitana.

«Ci sono poi – aggiunge il ministero – 2,7 miliardi per la progettazione di nuove opere e infine oltre 760 milioni per la manutenzione».

«In risposta alle polemiche sulle strade in Sardegna, Mit e Anas rispondono con i numeri», il commento del ministro Matteo Salvini. Che aggiunge: «Lavoriamo per risolvere i problemi di mobilità dei sardi e siamo pronti a rispondere alle esigenze del territorio, dopo decenni di troppi no».



