Sole e caldo con temperature che arriveranno anche oltre i 30°C e la prima ondata di calore dell'anno. Queste le previsioni fino a domenica sull’Isola, dove a farla da padrone è l’anticiclone africano proveniente dall’Algeria che dopo aver toccato Sardegna e Corsica si dirigerà verso Francia e il resto dell’Italia.

«Sole splendido su tutta L’Italia» spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che evidenzia però anche l’importante escursione termica: nell’Isola si potrà arrivare anche a una differenza di più di venti gradi fra giorno e notte, con minime di 9°C e massime fino a 31°C in particolare nelle zone più interne.

Prevista, inoltre, la prima ondata di calore del 2025: con l'anticiclone africano si registreranno valori di circa 8°C oltre la media del periodo, localmente anche 10°C in più. Il picco del caldo fra sabato e domenica.

Cagliari (archivio L'Unione Sarda)

BOOM DI TURISTI – E con il sole e il caldo e il ponte lungo dell’1 maggio i turisti hanno già preso d’assalto le principali città dell’Isola. A partire da Cagliari, dove cinque navi da crociera attraccheranno in porto fino a domenica. Oggi l’arrivo della Star Clipper, e si continua il 3 e il 4 con due doppiette: domani l'Hebridrean Sky e la Caledonian Sky, domenica la Msc Orchestra (capienza circa 3.000 passeggeri) e la Seabourn Sojourn.

(foto Ansa)

E non solo crociere, perché secondo i dati di Federalberghi il 35 per cento degli hotel ha aperto a Pasqua e non chiuderà prima di ottobre. Fra gli arrivi tanti turisti dal centro Europa grazie ai voli low cost, soprattutto Austria, Germania e Svizzera. Bene anche la Svezia con i collegamenti con Stoccolma e Goteborg. E c'è anche la Danimarca con la new entry Copenaghen.

Turisti a Cagliari (archivio L'Unione Sarda)

Bene anche l'extralberghiero, che fa segnare un +3% rispetto al 2023 e gli agriturismi, dove le preferenze dei visitatori vanno al wellness e alle attività sportive e didattico-culturali, capaci di conquistare un pubblico di grandi e piccini.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata