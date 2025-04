Cinque navi da crociera a Cagliari sino a domenica, il nord dell'Isola risponde con quattro approdi a Olbia e uno a Golfo Aranci: per il ponte lungo del primo maggio i turisti “invadono” la Sardegna dal mare.

Nel capoluogo si comincia il 2 con la Star Clipper, e si continua il 3 e il 4 con due doppiette: sabato l'Hebridrean Sky e la Caledonian Sky, domenica la Msc Orchestra (capienza circa 3.000 passeggeri) e la Seabourn Sojourn. A Olbia 1 maggio con la Costa Pacifica (occupazione massima 3.780 persone), poi domenica doppietta con la Sea Cloud e Le Bouigainville. E quindi Golfo Aranci: domenica l'arrivo della Seabourn Sojourn.

Festeggiano gli hotel: secondo i dati di Federalberghi, il 35 per cento delle strutture ha aperto a Pasqua e non chiuderà prima di ottobre. Molte le promozioni per i primi quattro giorni di maggio che comprendono Festa dei lavoratori, Festa di Sant'Efisio e weekend. Tanti i turisti dal centro Europa grazie ai voli low cost, soprattutto Austria, Germania e Svizzera, la Svezia con i collegamenti con Stoccolma e Goteborg, la Danimarca con la new entry Copenaghen. Bene anche l'extralberghiero: per Pasqua e ponti successivi i dati delle prenotazioni elaborati dall'associazione Extra fotografano un leggero aumento rispetto al 2023 con un +3%.

Sprint anche dal turismo interno: per la Festa di Sant'Efisio sono previsti dodici treni straordinari con 2.500 posti in più rispetto al servizio ordinario per raggiungere il capoluogo dal resto dell'Isola. Un'affluenza che garantirà il tutto esaurito nei ristoranti del quartiere della Marina.

Attesa anche per i concerti: ad Alghero live dell'1 maggio con Tazenda, Bertas e Sina, a Sorso c'è Mr Rain. Cagliari risponde con gli eroi dei giovanissimi: da Clara a Kid Yugi. Navette notturne potenziate: a bordo dei mezzi per il collegamento con la spiaggia ci saranno guardie giurate e sistemi di videosorveglianza.

Un aiuto arriva anche dal meteo: dopo le piogge degli scorsi giorni, si attende un antipasto estivo con giornate soleggiate, venti deboli e un aumento significativo delle temperature. Clima che si manterrà mite per l’intero ponte, sino a domenica 4 maggio, quando è attesa una lieve perturbazione che dovrebbe però portare solo qualche nuvola, senza precipitazioni significative.

