Una cinquantina di mezzi, fra trattori e pick up, in marcia sulla Strada Statale 131 DCN per accendere i riflettori sulle conseguenze della crisi idrica che sta mettendo in ginocchio allevatori e agricoltori.

Partita da Trudda, frazione di Loiri Porto San Paolo alle porte di Olbia, direzione Budoni, la mobilitazione organizzata da Coldiretti Nord Sardegna percorre trenta chilometri per lanciare l'allarme sull'emergenza siccità (anche) nella costa orientale dell'Isola, compresa la Gallura, partendo da Palau e fino a San Teodoro, centri da cui si sono mossi, all'alba, allevatori e agricoltori.

«Immediatamente, chiediamo interventi emergenziali per risolvere tempestivamente la criticità dell'approvvigionamento idrico per abbeverare gli animali e per i foraggi e poi un intervento strategico strutturale sugli invasi e sulle reti di distribuzione», dice il referente per Olbia di Coldiretti Nord Sardegna e presidente del Consorzio di bonifica della Gallura, Marco Marrone.

© Riproduzione riservata