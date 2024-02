In Sardegna è emergenza siccità, con un autunno e un inverno tra i meno piovosi degli ultimi anni.

I dati elaborati dall'Arpas, come spiega Alessandro Delitala direttore servizio meteorologico dell'Arpas: «Negli ultimi 4 mesi, ha piovuto poche volte e solo in alcune zone, poche piogge nella fascia orientale e meridionale dell'Isola».

A soffrire maggiormente l'assenza di acqua sono soprattutto le campagne, già piegate da un'estate rovente, con agricoltori e allevatori in ginocchio.

E il direttore generale di Coldiretti Sardegna Luca Saba, lancia il grido d'allarme del mondo agropastorale: «Chiediamo lo stato di calamità per le campagne dell'Isola».

Nei prossimi giorni le previsioni dell'Arpas annunciano un cambio di clima, in particolare per venerdì è in arrivo una perturbazione, che anche la prossima settimana porterà alcune precipitazioni.

