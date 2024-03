In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra oggi, in Italia si fa il punto sulla siccità. La situazione, spiega Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, è ancora da monitorare, con la crisi idrica che si concentra sulle isole maggiori e parte del Sud.

In base ai dati dell’Osservatorio Siccità del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Sanò ricorda che in Sardegna e in Sicilia la preoccupazione è altissima, in particolare esaminando gli ultimi 3 mesi: mentre l’inverno appena passato ha regalato tanta acqua al Nord e “rimpolpato” i ghiacciai alpini con abbondanti nevicate, sulle isole maggiori la crisi è dietro l’angolo.

In base alle previsioni per i prossimi giorni il “Ciclone della Colomba” porterà altre diverse precipitazioni.

Da lunedì sera sull’Italia è attesa tanta pioggia fino a giovedì. Poi ci saranno novità in concomitanza con la Pasqua.

Con l’inizio della Settimana Santa, «entreremo nel clou del Ciclone della Colomba: come tutti i cicloni che si rispettano, lunedì 25 marzo vivremo la “Quiete prima della Tempesta” – spiega Sanò - poi da martedì si scatenerà il maltempo. Il sole, infatti, sarà dominante con le prime avvisaglie perturbate solo in serata su Sardegna, Liguria e Alpi occidentali. Martedì 26 pioverà su tutta l’Italia, mercoledì soprattutto al Centro-Nord. La Colomba quest’anno ci riporterà inizialmente in inverno, ma attenzione: ovviamente la Colomba della Pace vorrà regalare bel tempo per le festività pasquali e, al momento, si prevede una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del tempo soleggiato e addirittura caldo per il periodo».

