La Giunta regionale ha impugnato davanti alla Corte costituzionale il bilancio nazionale per il 2023, nella parte che crea un fondo per il sostegno della mobilità di Sardegna e Sicilia.

La notizia viene confermata da ambienti vicini alla presidenza della Regione, che però non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali sul tema. Da quanto si apprende, il ricorso alla Consulta riguarderebbe i commi 494, 495 e 496 dell’articolo 1 della manovra, che istituiscono un fondo per i trasporti aerei delle isole maggiori, finanziandolo però con soli 5 milioni per il 2023 e 15 milioni a partire dal 2024.

L’impugnazione dovrebbe contestare, in particolare, il fatto che quello stanziamento possa essere considerato una compensazione degli svantaggi dell’insularità, sulla cui quantificazione è già istituito da tempo un tavolo Stato-Regione nato dall’accordo sulle entrate del 2019.

Il fondo in questione, in effetti, viene istituito “in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”. Era stato però considerato ampiamente insoddisfacente, rispetto al danno economico determinato dalla condizione di isolamento geografico (la sola continuità territoriale della Sardegna costa ogni anno molto più di quelle cifre).

Un mese fa, in un convegno a Cagliari, l’ex vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao aveva suggerito che entrambe le regioni insulari impugnassero la legge di stabilità proprio per l’insufficienza di quello stanziamento. Il ricorso predisposto dalla Giunta andrebbe appunto in quella direzione.

