Disagi infiniti nell’eterno cantiere della 131. I lavori nel tratto tra Serrenti e Nuraminis proseguiranno almeno fino all’estate, come conferma l’Anas in un’ordinanza che proroga gli interventi fino al 12 giugno. Per altri tre mesi si prevedono chiusure al traffico, deviazioni e restringimenti di carreggiata, limiti di velocità e divieti di sorpasso. Insomma: percorrere in auto il tratto di poco meno di 10 chilometri continuerà ad essere estremamente difficoltoso e pericoloso. Ne sanno qualcosa le migliaia di automobilisti e autotrasportatori che percorrono ogni giorno la più importante strada dell’Isola: «Il cantiere della 131 ci costringe ad allungare il nostro percorso, e questo si traduce in ritardi nella consegna delle merci e in costi maggiori di gestione. Non si può continuare ad andare avanti con questa situazione: chi ci renderà i soldi che ci stiamo rimettendo?», dichiara un imprenditore che gestisce un’impresa di autotrasporti a Nuraminis.

Traffico e rilento – Anche ieri mattina migliaia di automobilisti hanno sopportato i consueti rallentamenti al traffico. Nelle ore di punta si formano code lunghissime. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari, ma per percorrere alcuni tratti si procede a passo d’uomo, quando va bene. Scene che si ripeteranno per altri tre mesi. Una situazione che preoccupa il sindaco di Nuraminis Stefano Anni. «Purtroppo – commenta il primo cittadino - la proroga è dovuta al prolungato maltempo dei mesi di gennaio e febbraio. Spero che la data del 12 giugno venga rispettata perché a causa di un progetto carente ci sono stati forti disagi per migliaia di automobilisti». Una situazione destinata a durare altri tre mesi nel tratto tra i chilometri 32,412 e 27, 300 (che ingloba i famigerati svincoli a raso per Villagreca e per Samatzai-Nuraminis, ora cancellati). Il traffico diretto verso sud viene pertanto deviato sulla complanare denominata R3 (al chilometro 33,600) caratterizzata da un accesso da brividi, con buche e avvallamenti che costringono (quasi) a procedere a passo d’uomo. Il manto stradale è devastato. L’Anas annuncia nuovi lavori per sistemare l’asfalto: «La settimana prossima saranno eseguiti interventi di ripristino in orario notturno, per limitare le ripercussioni sul traffico». Ancora rallentamenti quindi sulla complanare in direzione Cagliari, che dovrà essere percorsa per un paio di chilometri prima della deviazione verso il nuovo tracciato della 131. Tracciato che, però, si deve abbandonare nuovamente al chilometro 27,500, proprio all’altezza del cantiere per la costruzione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna.

Direzione Sassari – Più agevole in transito sulla carreggiata nord, direzione Sassari, dove permane la deviazione istituita per bypassare lo stesso cavalcavia Nuraminis-Serramanna, e il restringimento di carreggiata, poco più a nord, all’altezza di Villagreca, dove all’antivigilia di Natale Anas aveva riaperto al traffico il tratto di circa un chilometro e mezzo a due corsie della nuova carreggiata, dal chilometro 31,100 al chilometro 32,412 tra Villagreca e Serrenti.

Lavori a Elmas

Dalla Statale 131 al – la statale 391, a Elmas, dove Anas ha avviato gli interventi di realizzazione della nuova pavimentazione drenante lungo il tracciato della strada che collega con l’aeroporto, che dureranno fino a domani. «I lavori – annuncia Anas – per circa un chilometro, riguardano entrambe le carreggiate comprese le rampe di accesso e uscita. Chi lascia l’aeroporto avrà a che fare con gli operai al lavoro prevalentemente in orario notturno, mentre chi va in direzione dell’aerostazione troverà i cantieri aperti esclusivamente in orario notturno. Durante le operazioni sono attivi restringimenti».

