Cinquemila alunni in meno a causa di denatalità e spopolamento e 50 autonomie scolastiche a rischio per via del nuovo piano interministeriale di dimensionamento.

La scuola in Sardegna inizia con una campanella d’allarme, fatta risuonare da associazione presidi, sindacati, sindaci e Province per invitare la Regione a intervenire subito, perché «Il tempo stringe» e occorrono «correttivi urgenti» per garantire anche nell’Isola il miglior diritto allo studio possibile.

