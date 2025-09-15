Ritorno a scuola, questa mattina, per tutti gli studenti sardi. Sono 170mila gli alunni pronti ad affrontare il nuovo anno scolastico nell’Isola, circa 5mila in meno rispetto al 2024.

E per tutti loro sono arrivati gli auguri di buon inizio d’anno dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

«È iniziato un nuovo anno scolastico – le parole della governatrice in un lungo post sui social -, fatto di libri, lezioni, ma soprattutto di incontri, curiosità e crescita».

«A voi studentesse e studenti, che siete il presente e il futuro della nostra terra – ha proseguito –, auguro di vivere questi mesi con entusiasmo e fiducia. Un pensiero va anche a chi ogni giorno, tra i banchi e nei corridoi, accompagna questo cammino: dirigenti, insegnanti e personale scolastico».

Quindi la promessa: «Come già avvenuto lo scorso anno – ha sottolineato Todde -, anche nei prossimi mesi dedicherò tempo agli incontri nelle scuole, perché ascoltare la vostra voce è il modo migliore per costruire il futuro insieme. Buon inizio a tutte e tutti».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata