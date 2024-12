Sarebbe dovuta all'assunzione di un mix di droghe – cocaina, metadone e alcol - la morte di Zuer Lamouna, il 20enne di origine marocchina trovato cadavere la scorsa domenica a Sassari, nella sua casa di viale Trento.

Questi almeno i primi esiti dei test tossicologici, ancora in corso, effettuati con l'autopsia sul corpo del giovane.

Intanto c'è una persona indagata dalla procura di Sassari, colui che avrebbe ceduto la droga al 20enne, per il reato di morte come conseguenza di altro delitto.

Il ragazzo venne trovato senza vita nel proprio letto al termine di una serata tra amici. Nei giorni scorsi, in via Tavolara, si è tenuta una veglia in ricordo di Zuzu, come era soprannominato, da parte dei suoi amici.

© Riproduzione riservata