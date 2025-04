Woopy Goldberg lascia la casa di Stintino? Per ora non ci sono conferme ma solo indiscrezioni sulla possibilità che l’attrice americana, premio Oscar come migliore interprete non protagonista del film “Ghost-Fantasma”, possa trasferirsi in Sicilia, vicino ad Ortigia. «Qui mi sento a casa, al sicuro», ha dichiarato di recente in un’intervista.

Il suo legame con l’Italia resta saldo, ma potrebbe lasciare la Sardegna, dove ha una casa davanti alla splendida spiaggia La Pelosa, per spostarsi nell’altra isola italiana. La sindaca di Stintino, Rita Vallebella, conferma che l’attrice si divide tra Ortigia e il borgo turistico sardo, luogo che ha sempre apprezzato e dove trascorre le sue vacanze.

«Non mi risulta che ad oggi Woopy Goldberg stia vendendo la casa di Stintino, ma sono a conoscenza che verrà nel nostro paese. E so anche che è contenta di incontrarmi, come ci ha confermato la sua segreteria italiana».

Nessuna notizia ufficiale, quindi, su un possibile abbandono di Stintino, dove l’amministrazione comunale la attende per conferirle la cittadinanza onoraria, un gesto simbolico per sancire l’ammirazione reciproca tra l’attrice e la comunità locale.

