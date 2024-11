«Trascorri molto tempo in Sardegna, giusto? La terra dei centenari...». «Sì, infatti in realtà ho 206 anni...».

Divertente siparietto sulla tv americana Nbc tra Whoopy Goldberg e Jimmy Fallon, conduttore di uno dei più celebri talk show Usa, nel cui salotto sono soliti accomodarsi alcune tra le più famose star dello show business.

Questa volta è toccato alla 69enne attrice premio Oscar, che da tempo si divide tra gli Stati Uniti e Stintino, dove ha trovato casa e dove torna sempre volentieri.

Il perché? Lo ha spiegato lei stessa durante l’ospitata sulla Nbc, sottolineando, tra il serio e il faceto, i motivi per cui secondo lei nell’Isola si vive di più e meglio.

I sardi, a differenza degli americani, «non hanno troppe stron...e a cui pensare, come da noi. Noi americani siamo stressati, al punto che la gente cammina sempre arrabbiata, addirittura tenendo le mani sempre chiuse».

In Sardegna è diverso, spiega Whoopy: «Non c’è puzza nell'aria, non ci sono schifezze nel cibo. Al contrario, i nostri modi di fare le cose non sono sempre i modi migliori per noi».

Quindi è ora che gli americani comincino a prendere esempio. Come? «Iniziando a riconoscere – ha aggiunto Goldberg – che da noi si mangiano cose che hanno ingredienti che non riusciamo nemmeno a pronunciare. E io dico - ha concluso scherzando - se non riesci a pronunciare il nome di una cosa, allora non metterla mai in bocca per mangiarla».

(Unioneonline/l.f.)

