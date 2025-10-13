Due donne straniere sono state denunciate all'autorità giudiziaria per ricettazione dagli agenti della Polizia di Stato di Alghero. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a seguito di segnalazione sul tentato furto presso un punto vendita di prodotti per la persona. Gli agenti della volante, intervenuti sul posto, hanno rintracciato e identificato due dei soggetti segnalati come presunti autori del tentativo di furto. All’interno della loro auto sono stati rinvenuti alcuni capi di abbigliamento, soprattutto magliette di marchi molto conosciuti, per un valore complessivo di circa 1300 euro, alcuni con ancora attaccata la placca antitaccheggio.

A seguito di accertamenti i poliziotti sono potuti risalire all’attività commerciale che aveva subito il furto, negozi a cui è stato restituito quanto sottratto. Le indagini hanno consentito di accertare che le due donne, insieme a due uomini, erano state segnalati in occasione di altri furti ai danni di altri punti vendita dello stesso marchio presenti sul territorio regionale.

