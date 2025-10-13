«Vi ammazzo come maiali». Sarebbe una delle frasi proferite a Sassari contro due agenti della polizia, poco prima dell'alba di domenica, da un 25enne armato di coltello.

Il tutto sarebbe nato quando un 43enne, già arrestato venerdì, si è presentato in piazza con una roncola minacciando di morte una persona. Questa ha chiamato la polizia e gli agenti sono arrivati procedendo all'identificazione.

A quel punto sarebbe arrivato il giovane armato minacciando tutti di morte. Ai poliziotti avrebbe detto: «Vi spancio, vi spacco la faccia», prima di consegnare subito l'arma. Una volta arrestati, i due, secondo le accuse, si sono fatti male da soli all'interno della Volante dicendo che così avrebbero accusato gli agenti delle lesioni.

Con le contestazioni di minaccia aggravata dall'uso dell'arma, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sono apparsi oggi in tribunale a Sassari davanti alla giudice Silvia Masala per la direttissima di rito. A difenderli gli avvocati Elisabetta Udassi e Andrea Piroddi mentre il pm è Gianni Caria.

