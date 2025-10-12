Attimi di paura stasera nelle campagne di Usini, teatro di un grave incidente a cavallo che ha visto coinvolta una 16enne del posto.

È successo intorno alle 18.30, nella pianura in località Sos Paris, nella periferia del paese, a pochi metri dai terreni di proprietà privata del padre, utilizzati per allevare alcuni quadrupedi.

Nel pomeriggio la ragazzina aveva deciso di fare una passeggiata a cavallo in compagnia di un amico, anche lui minore, quando, per motivi da accertare l'animale ha cominciato a essere irrequieto, quindi si è imbizzarrito, disarcionando la giovane che, perso l'equilibrio è finita a terra, riportando un grave trauma cranico.

Nella caduta ha perso i sensi per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza non medicalizzata e l’elisoccorso Areus, con l’equipe medica a bordo che, vista la gravità della situazione, ha trasferito d’urgenza la ragazza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove è tenuta sotto osservazione. Non risulterebbe – per fortuna – in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Usini per accertare la dinamica dell’incidente.

