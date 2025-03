Stintino ha conquistato il cuore di Whoopi Goldberg, e ora è pronta a ricambiarle l’affetto con un gesto speciale. L’iconica attrice e conduttrice americana, in un’intervista al programma “Splendida Cornice” di Geppi Cucciari, ha dichiarato con entusiasmo di sentirsi “a casa” nel piccolo centro sardo. Parole che non sono passate inosservate e che hanno suscitato un’ondata di orgoglio tra gli stintinesi.

Così, la sindaca Rita Vallebella, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza, ha annunciato la volontà di conferirle la cittadinanza onoraria di Stintino. Un riconoscimento simbolico per sancire il legame tra l’attrice premio Oscar e la terra che ha saputo accoglierla con discrezione e calore.

Whoopi Goldberg non ha mai nascosto il suo amore per la Sardegna. Più volte, anche in trasmissioni televisive americane, ha elogiato la bellezza di Stintino e il senso di appartenenza che ha provato durante il suo soggiorno.

«Le sue parole sono arrivate dritte al cuore di noi stintinesi», ha commentato la sindaca Vallebella. «È un riconoscimento autentico alla nostra storia, alla nostra cultura e alla bellezza paesaggistica che ci circonda. Per questo vogliamo accoglierla di nuovo, stavolta per omaggiarla ufficialmente».

La cerimonia di conferimento sarà organizzata rispettando la riservatezza dell’attrice, che ha più volte sottolineato di aver apprezzato la discrezione degli stintinesi.

© Riproduzione riservata