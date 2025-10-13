Hanno passeggiato per le vie del centro, esplorato i monumenti senza neppure rinunciare ad un tuffo nelle spiagge del litorale di PortoTorres. il mese di ottobre, ma ha il sapore dell’estate quello portato dai passeggeri della Costa Fascinosa, la nave da crociera della Compagnia italiana Costa Crociere, che ha fatto scalo questa mattina nel molo Asi con tremila croceristi a bordo, un esercito di turisti, perlopiù di nazionalità tedesca, che hanno invaso la città. Almeno 1600 hanno scelto di visitare liberamente il centro urbano, scegliendo cosa visitare e dove mangiare, bere e fare acquisti. Foto panoramiche sul litorale, qualcuno si è avventurato nell’area archeologica, altri hanno riempito i locali, per la gioia degli esercenti. «Magari fosse così durante tutta la stagione, sarebbe una bella risposta per l’economia locale», sostengono i titolari di bar e ristoranti. A disposizione dei visitatori il servizio navetta che ha accompagnato i croceristi dal molo alla Torre Aragonese e viceversa. Per curare l’accoglienza e fornire tutte le informazioni utili, nello spazio antistante la Torre Aragonese è stato allestito l’info point dell’Ufficio Turistico Comunale.

