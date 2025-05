Domenica 11 maggio, al Parco di via Europa, a Sorso sarà White Fest, un grande palcoscenico tra concerti e sport. A partire dalle 12 si aprirà, con ingresso libero, la giornata dedicata alla musica e alla passione per il calcio, con la partita della squadra sassarese della Torres trasmessa in diretta su maxi schermo durante l’evento.

L’iniziativa rivolta al pubblico di ogni età, organizzata dal White padel Sorso, con il patrocinio del Comune di Sorso, è una grande festa tra musica e sport. Per tutto il giorno si alterneranno gli ospiti musicali sul palco, artisti e band come i Senza Base, Roby Fois, Help Band, Massimo Puggioni & Gabriele Spanu. Uno spettacolo che accontenta tutti e che si mescola con la tradizione sassarese attraverso il folk dei Sassari Vecciu, e il Dj set di Raimondino.

Ad assicurare una giornata con tutti i comfort ci sarà un spazio Food&Drink con proposte per tutti i gusti. L’amministrazione comunale di Sorso, guidata dal sindaco Fabrizio Demelas sta puntando all’intrattenimento con eventi rivolti a tutte le età.

© Riproduzione riservata