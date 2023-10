Si è svolta con grande successo e partecipazione, sabato 30 settembre, la giornata di Clean Up nella zona residenziale “I Lentischi”, a Stintino. Numerosi volontari Plastic free si sono mobilitati per dare una nuova vita a un angolo incantevole del territorio, riuscendo a raccogliere ben 6 quintali di rifiuti e dando un segnale di impegno e amore per l'ambiente.

L'evento, organizzato con la preziosa collaborazione della Onlus Plastic free, rientra in un ampio progetto che ha coinvolto l'intera Italia, con ben 246 appuntamenti simili in molte altre località della Penisola. Maria Luisa Vallebella, referente della Onlus Plastic Free sezione Stintino, ha dichiarato: «Siamo estremamente soddisfatti della risposta della comunità. Queste iniziative mostrano quanto sia forte la volontà dei cittadini di preservare e valorizzare il nostro patrimonio naturale. Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato e il Comune di Stintino per il sostegno. L'obiettivo è ridurre l'uso della plastica, ma soprattutto educare alla sua corretta gestione. E gli eventi come quello di sabato sono un passo fondamentale in questa direzione».

Il Comune di Stintino ha ringraziato tutti i partecipanti e a Plastic Free locale, con la volontà di replicare ulteriori momenti di condivisione e cura del territorio.

