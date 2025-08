Via libera della giunta di Sassari ai parcheggi gratuiti nell’area di sosta per i camper a Platamona. Da oggi entra in vigore l’agevolazione che riguarda la zona a ridosso di via Oreste Pieroni, che conduce alla Rotonda di Platamona e al tratto di litorale che ricade nel territorio comunale di Sassari. A consentirlo l’approvazione della delibera con cui il Comune di Sassari accoglie la proposta di Paolo Antonio Cansella, rappresentante legale della Camp Site International, l'attività che ospita anche la nuova area riservata a cinquanta parcheggi, di concedere l'uso gratuito di quello spazio all'amministrazione comunale. Negli spazi entreranno i camper, a pagamento, mentre le auto potranno parcheggiare in modo gratuito tutti i giorni di agosto e settembre dalle 9 alle 19.30 sino a esaurimento dei posti disponibili.

Per poter accedere alla possibilità, come prescrivono gli atti dell’accordo, bisognerà essere fruitori della spiaggia di Platamona e dei servizi ricettivi presenti nel litorale.

“In questo modo arriviamo - commenta il sindaco Giuseppe Mascia -a oltre 300 stalli gratuiti a disposizione di chi usufruisce di questo tratto del litorale”.

In merito a Platamona, nella prospettiva della Città Metropolitana, Mascia riferisce: “Stiamo lavorando assieme agli altri sindaci del Golfo dell'Asinara per individuare altre aree da dedicare alla sosta dei mezzi privati. Ragioniamo anche su un servizio di trasporto pubblico dalle aree di parcheggio alle spiagge, partendo da Porto Torres e Balai fino a Sorso, con soste in coincidenza di tutti i pettini di Platamona”.

© Riproduzione riservata